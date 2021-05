Un gol di Galvanio regala tre punti d'oro al Rieti sul campo dell'Olympia Agnonese

RIETI - Doppio successo in meno di una settimana: il Rieti si prende i tre punti anche dal fanalino di coda Olympia Agnonese, termina 0-1. Sei punti che portano il giusto morale per affrontare nel meglio delle possibilità il finale di stagione. Il Rieti è ora a tre punti dalla zona calda. Domenica 23 maggio gli amarantocelesti tornano allo Scopigno dopo più di un mese per la 13^ di ritorno con il Castelfidardo.

La cronaca

Non ci sono novità negli undici scelti da mister Raffaele Battisti. Il tecnico amarantoceleste si affida agli stessi che hanno aperto la sfida col Porto Sant’Elpidio.

Dopo 18’ minuti poco emozionanti e poveri di azioni interessanti, il Rieti sfrutta un calo di attenzione dei padroni di casa: su mischia, dopo gli sviluppi di un corner battuto da Prandelli, Andrea Galvanio in scivolata riesce a sbloccare il risultato. Anche il numero 11 torna al gol. Gli ospiti sfruttano ancora i calci pizzati per andare in rete. Al 32’ su punizione, il Rieti va vicinissimo al raddoppio: Tirelli su punizione dal limite colpisce pienamente la traversa.

Nulla da registrare nella ripresa, le poche conclusioni arrivano molto distanti dai rispettivi estremi difensori. Nei minuti finali molta confusione con tanti falli e pochi minuti giocati. Al 40’ è ancora Tirelli a far paura: dal limite il capitano dei reatini sfiora il palo. Al 44’ dopo un fallo su Marchi si accende un leggero parapiglia davanti alla panchina del Rieti.

Il tabellino

Olympia Agnonese (4-4-2): Caputo 5.5, Bartoli 5, Da Costa 5, Grazioso 5.5 (27’st Di Lollo SV), Tinti 5, Nikolupoulos 5, Amaya 5, Peijc 6, Sapone 5.5 (7’st D’Ercole 6), Barbato 5.5 (25’st Sbordone 6), Amauzou 6 (25’st Troiano 5). A disp. Carriero, Litterio, La Macchia, Carnevale, Piovani. All: Antonio Di Rosa 6

Rieti (4-3-1-2): Scaramuzzino 6, Sadek 5.5, Zona 6, Mattei 6 (18’st Giannetti 6), Scognamiglio 5.5, Montesi 6, Vari 6 (30’ st Esposito 6), Marchi 6, Prandelli 6 (30’st D’Alessandris 6), Tirelli 6, Galvanio 6.5 (15’st Orchi 6). A disp. Saglietti, Gualtieri, Tiraferri,Magliozzi, Signate. All: Raffaele Battisti 6

Arbitro: Okret di Gradisca d'Isonzo 6 (Castiglione e D’Ettore)

Marcatori: 18’ pt Galvanio

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Nikolupoulos, Troiano, Bartoli, Amaya, Da Costa, Tinti (O) Scognamiglio (R); Angoli: 2-6; Recupero: 1’ pt-5’ st

