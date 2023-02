Nuova Rieti Calcio, poker e allungo in vetta: 4-2 sul pantano di Poggio Bustone. Più 8 sulle inseguitrici

RIETI - Anche Poggio Bustone deve arrendersi alla Nuova Rieti Calcio che, su un campo ai limiti della praticabilità, ritrova la vittoria (4-2) e allunga in classifica grazie al successo (con sorpasso) del Borgorose sullo Stimigliano (3-0), nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato provinciale di Terza categoria.

Al Comunale di Villa Bravi, la pioggia caduta sulla pozzolana dell'impianto di gioco per tutta la mattinata, cancella le righe di delimitazione di aree di rigore e centrocampo, ma nonostante 40' di ritardo, la partita inizia regolarmente e la Nuova Rieti Calcio riesce a farla sua grazie al gol-lampo di Gianmarco Valentini dopo 4', il raddoppio di Jacopo Patacchiola al 26', il guizzo di Luca Ramazzotti esattamente un tempo dopo (26'st) rendendo vano l'accenno di rimonta dei padroni di casa che avevano trovato la rete del momentaneo 1-2 con Mostarda e il sigillo finale di capitan Tiziano Tiraferri per il poker. Il rigore di Agostini, per i padroni di casa, serve solo a rendere meno amara la sconfitta del Poggio Bustone. Tre punti che consentono ai ragazzi di Stefano Lotto di allungare decisamente il passo sulle dirette inseguitrici, la prima delle quali (il Borgorose) ora si trova a ben 8 lunghezze di distanza, dopo aver riservato allo Stimigliano lo stesso trattamento casalingo degli amarantoceleste, anch'essi usciti malconci dalla trasferta equicola. Poi un piacevole "terzo tempo" a base di panini con la porchetta, tipica e rinomata per il comune di Poggio Bustone.

Per la società reatina si chiude, così, un week-end di assoluto dominio e con tutte e tre le squadre in lizza al primo posto nei rispettivi campionati: la Terza, l'Under 17 che sabato ha battuto 11-1 il Poggio Moiano e l'Under 15 che domenica mattina si è sbarazzata dei pari età del Pro Fiano con un preziosissimo 3-1.