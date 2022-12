Nuova Rieti Calcio, il derby è tuo: battuto lo Sporting Mdc in rimonta (3-1)

RIETI - Vittoria in rimonta per la Nuova Rieti Calcio che, sul sintetico di Cantalice, fa suo il derby cittadino con lo Sporting Mdc Lisciano ribaltando nella ripresa il gol iniziale di Emiliano Aquilini (33').



Finisce 3-1 in favore degli amarantoceleste, bravi a non perdere la testa una volta sotto di un gol e riprenderla egregiamente con i gol di Campanelli (68'), Santoprete (72') e Patacchiola (89'), utili per inanellare l'ottava vittoria consecutiva su altrettante gare e chiudere il 2022 al primo posto con 24 punti.

Domenica la squadra osserverà un turno di riposo, poi ci sarà la pausa natalizia: gli uomini di Stefano Lotto torneranno in campo il prossimo 8 gennaio contro la Spes Poggio Fidoni, in trasferta.