La Npc Rieti batte 69-57 Sant'Antimo e vola ai quarti della Supercoppa / La fotogallery

RIETI - La Npc Rieti vola ai quarti di finale di Supercoppa. Al PalaSojourner, Da Campo e compagni superano anche Sant'Antimo, 69-57 il finale. Senza Cassar, a guidare i reatini al successo è Agostini, il migliore con 18 punti, ma a convincere è la prova dell'intero gruppo. Spettatore colpito da un malore e il match inizia con 15’ di ritardo. Rieti parte subito forte con la coppia Da Campo-Agostini, subito in grande spolvero e Rieti avanti 21-15 dopo i primi 10’ di gioco. Equilibrio nella seconda frazione: Sant’Antimo con i due lunghi Kamperidis e Quarisa reagisce, Rieti però difende e resta avanti di sei lunghezze anche all’intervallo lungo, è 36-30 per la Npc al riposo. Al rientro, Rieti attacca il ferro con continuità con Markovic e Cavallero, l’argentino si sblocca e la Npc resta avanti. Agostini colpisce da 3, Rieti vola sul +9, ma Sant’Antimo cresce nel finale di terzo quarto, alla penultima sirena Rieti avanti 46-41. Grandissima l’ultima frazione dei reatini: Melchiorri serve alla perfezione i suoi compagni, Agostini in attacco è decisivo e il gioco della Npc è anche un bel vedere nell’ultimo quarto, i reatini volano così sulla doppia cifra di vantaggio. Niente da fare per la Geko, ai quarti ci va Rieti, 69-57 il finale.

Il tabellino

Npc Rieti: Da Campo 12, Bacchin 5, Agostini 18, Markovic 8, Cavallero 15, Del Sole 6, Melchiorri 3, Perella 2, Cassar ne, Imperatori ne, Mele ne, Roversi ne. All. Ponticiello.

Geko Sant’Antimo: Scali 5, Kamperidis 13, Peluso 3, Quarisa 10, Dri 8, Di Camillo 1, Colussa 5, Gallo 8, Cantone 4.

All. Gandini.