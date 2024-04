Npc a Crema per iniziare a capire quante chances salvezza il team avrà ai playout. Ponticiello: «Riprendere fiducia»

RIETI - Penultima sfida di campionato per la Npc che ormai non ha più nulla da chiedere. Stasera al PalaCremonesi (ore 21) di Crema la Npc deve provare a vincere soprattutto per il morale in vista dei playout. Una squadra che si sta abituando a perdere quella vista mercoledì a Caserta, 7 ko nelle ultime 8, a Crema Ponticiello cerca risposte per capire se questa squadra può salvarsi e crede ancora nell’obiettivo.

Il coach Francesco Ponticiello presenta così la sfida di Crema: «A Crema vogliamo giocare un match migliore di quello di Caserta. Più consistente dal punto di vista difensivo e con una più ampia distribuzione delle responsabilità offensive. Abbiamo bisogno dei due punti, di un successo che ci consenta di riprendere fiducia».



Così in campo

Logiman Crema: 0 Oboe, 1 Naoni, 3 Carta, 6 Carinelli, 7 Nicoli, 10 Ballati, 11 Furin, 13 Graziani, 15 Stepanovic, 17 Tsetserukou, 18 Guerini, 51

Ziviani. All. Baldiraghi.

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Novelli, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Arbitri: Nonna (Mi) e Foschini (Ra)



Le altre gare

Brianza - Desio

Piombino - Omegna

Gema - Avellino

Piacenza - Fiorenzuola

Salerno - Cassino

Pielle - Herons

Legnano - Libertas

Sant’Antimo - Caserta



Classifica

Pielle 54

Libertas 50

Herons 48

Gema 38

Avellino e Sant’Antimo 34

Piombino, Legnano e Piacenza 32

Brianza, Crema, Omegna e Fiorenzuola 30

Desio e Cassino 24

Rieti 20

Salerno 17

Caserta 14