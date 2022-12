La Kienergia ritrova il sorriso: Torino ko 86-81. Geist torna a ruggire, ottimo Tucker, ma bene tutti. Foto

RIETI - La Kienergia Npc torna a vincere dopo oltre due mesi e ritrova il sorriso, Torino va ko al PalaSojourner, passano i reatini 86-81.

Partita perfetta della coppia americana, Geist fa impazzire il palazzo, ne infila 28 e dà segnali del grande potenziale, ottima anche la prova di Tucker con 17 punti. Ma a convincere stasera è stata l'intera gestione, con una buona risposta anche dalla panchina.

Il primo tempo

Subito 7-0 in avvio firmato Geist e Tucker, Torino reagisce con Mayfield, ma gran parte del primo quarto dei reatini è convincente. I reatini volano sul +11, ma gli ospiti dalla panchina pescano gli assi vincenti per rifarsi sotto, al termine del primo quatto Rieti conduce 21-17. Nonkovic e Marchiaro segnano da 3, ma Torino con Pepe agguanta la parità (26-26) al 15’. Crescono Tortù e Zugno, Del Testa entra dalla panchina e colpisce ancora, Geist chiude un buon primo tempo con una tripla, 41-31 all’intervallo lungo.

La ripresa

Tucker e Geist vanno a segno da 3 e la Npc tocca il +12, la reazione di Torino è immediata e in un amen i piemontesi tornano sul meno 5, con Ceccarelli costretto a chiamare time out. Rieti va sul 50-45, ma Torino recupero lo strappo ai liberi, una magia di Geist riporta la Npc sul +4. Male in difesa nelle ultime battute e Torino chiude alla penultima sirena sotto di 2, 58-56 il punteggio. Due triple di Zugno e una di Tucker accendono il PalaSojourner, il lungo americano commette però il suo quarto fallo, Timperi in contropiede riporta i suoi sul +6. Tutto da rifare, partita di nuovo punto a punto, Geist scuote i suoi e Rieti ritrova il +4, Ciani chiama time out. Al rientro Tucker fa 2/2 ai liberi, un’altra perla di Geist e Rieti è a +8. Geist infiamma il palazzetto con un’altra tripla e porrebbe chiudere la pratica, ma i reatini dall'altra parte si prendono qualche rischio, ci pensa Del Testa dalla lunetta a chiudere i conti, Rieti vince 86-81.