Torino, Tajani su proteste studenti pro-Palestina: «La scienza non è legata alla politica»

"La scienza non è legata alla politica". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani , a Torino per la Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, in relazioni agli scontri in mattinata tra polizia e studenti che manifestano al Castello del Valentino, dove si tiene l'evento. "Ognuno ha diritto di manifestare. Io esprimo però anche solidarietà alle forze dell'ordine, perché si può manifestare a favore di chiunque o contro chiunque, purché si rispettino sempre le regole. Insultare carabinieri, poliziotti, finanzieri, offenderli, sputargli in faccia è una cosa inaccettabile", ha aggiunto il vicepremier. "Sia chiaro, io non cancellerò mai quegli accordi, visto che sono stati fatti dal Ministero degli Affari Esteri, perché sono accordi scientifici. La scienza non ha confini. La scienza non è una questione né di partito né di nazione. Come lavoriamo con tanti Paesi nel mondo, noi continueremo a lavorare anche con l'università israeliana. Questi accordi non si cambiano", ha concluso Tajani. (LaPresse)