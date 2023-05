Stella Azzurra batte Ravenna, Npc retrocede in B, ma giallo finale per il canestro della vittoria annullato ai romagnoli

RIETI - Niente da fare per la Kienergia Npc: la Stella Azzurra fa il proprio dovere, onora la gara e batte Ravenna 71-69, spedendo in serie B i reatini, anche se c'è il giallo finale. Romani sempre avanti nonostante le numerose assenze e la salvezza già in tasca, contro una Ravenna già retrocessa e ferita dall'alluvione, rientra nel finale, vedendosi annullato il canestro della vittoria realizzato per gli arbitri a tempo scaduto.

Ai playout andrà così Monferrato, che se la vedrà con Chieti, mentre per la Npc di patron Cattani è invece la resa dei conti. Seconda retrocessione in due anni, un vero fallimento sportivo, quest’ultima arrivata dopo un campionato orribile e finito in maniera tremenda nella fase a orologio quello della Kienergia Npc, che retrocede dopo un’attesa snervante.

Una retrocessione che ha radici lontane quella dei reatini, partiti in estate con un roster rivelatosi più debole del previsto, non sono bastati neanche i continui interventi sul mercato e il tardivo avvicendamento tra Ceccarelli e Ruggieri, quest’ultimo forse l’unico a salvarsi e costretto a gestire anche la piaga Tucker, ancora poco chiara.