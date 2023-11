Npc, ancora una delusione. Foto. Ponticiello: «Sotto pressione non reagiamo bene, devo intervenire»

RIETI - Difficile commentare il settimo ko consecutivo per coach Ponticiello, che con la sua Npc deve fare i conti con una classifica sempre più dura da digerire.

Una squadra che non è più in grado di vincere, contro Fiorenzuola paga l'ennesima giornata storta da 3: appena due triple realizzata, contro le 16 degli emiliani, micidiali dall'arco con 44%. L'analisi del tecnico: «La partita può essere spiegata da pochi dati, la percentuale al tiro da tre punti di Fiorenzuola è estremamente significativa. Ci sono 14 triple di differenza tra noi e loro. Un secondo dato sono i 48 punti subiti nel secondo tempo, una squadra che prende un break di 7-0 all'ultimo minuto di secondo quarto e rientra e subisce 28 punti nel terzo quarto è un dato che ha inciso molto sulla partita.Il mio ruolo non è solamente quello di spiegare come si vince o si perde, il sottoscritto deve guardare come migliorare gli aspetti tecnici, il resto passa in secondo luogo».

Mentre sullo spogliatoio, l'assenza di Cavallero e il caso Agostini Ponticiello afferma: «Sintetizzo come la famosa mucca dell'Erzegovina.

Produciamo anche buon latte, ma con un calcio lo gettiamo per terra. Abbiamo risposto bene al -10 tornando sul +6. Non è un problema di spogliatoio conflittuale o spaccato. Qui c'è una squadra che ha perso entità, dimostrando discontinuità da Avellino in poi, entrando in una situazione mentale dalla quale ancora non è uscita. Sotto pressione non reagiamo bene, è mio compito riportare tutto a posto. Cavallero ha avuto una contrattura, tra sei giorni tornerà a disposizione. Su Agostini sarà la Società a fare una comunicazione ufficiale, il ragazzo ha una problematica familiare veritiera, che non esula da Rieti».