La Npc non esce dal tunnel, settimo ko di fila: vince Fiorenzuola 76-87. Foto

RIETI - Una crisi senza fine per la Npc, che incassa il settimo ko consecutivo in campionato e rimane nei bassifondi della classifica. Al PalaSojourner, ormai terra di conquista per chiunque, passa anche Fiorenzuola 87-76.

Match senza storia con gli emiliani che vincono meritatamente contro una Npc sconnessa mentalmente e mai in partita. Si tratta di un ko pesante anche in virtù del successo di Salerno, che sale a 1 punto (si tratta del secondo successo dei campani, sono partiti con un meno 3, ndr) e si riavvicina alla Npc penultima.

La gara

Senza Cavallero, Ponticiello lancia in campo Del Sole dal primo minuto.

L’avvio di gara è da incubo per i reatini che subiscono un 7-0 di parziale in partenza. I padroni di casa escono alla scoperto e passano addirittura avanti, un vantaggio che la Npc riesce a portarsi avanti fino al termine della prima frazione, terminata 17-13. Nel secondo quarto dopo una prima parte in cui Cassar e compagni riescono a mantenere le mani avanti, Fiorenzuola alza le percentuali da 3 (8/19), rispetto ad una Npc deficitaria dall’arco, aggiudicandosi il quarto 26 a 18, gli emiliani così all’intervallo lungo guidano 39-35. Al rientro è lo stesso copione della seconda frazione: è Fiorenzuola a fare la partita prima con Venturoli e poi con uno scatenato Preti chirurgico dall’arco, porta i suoi sul +17, alla penultima sirena Rieti già condannata, Fiorenzuola conduce 67-54. Cassar, il migliore dei suoi, prova almeno a salvare l’orgoglio, con Markovic la Npc arriva fino al meno 9, ma è troppo tardi. Fiorenzuola deve soltanto controllare e passa 87-76.