Andrea Auletta guiderà la Virtus Cassino: «Grazie Npc». Cattani: «Orgogliosi di averti formato»

RIETI - Assegnate tutte le 18 panchine del girone A di B Elite. Mancava all’appello soltanto la Virtus Cassino, che da giorni aveva scelto Andrea Auletta, ieri ufficializzato dal club laziale. L’ex assistente di Rossi e Ceccarelli lascia Rieti e la Npc dopo 10 anni, per lui si tratterà della prima avventura da capo allenatore, a soli 28 anni, il più giovane nei tre campionati nazionali. Tecnico anche di numerose squadre del settore giovanile, legatissimo all’ambiente e al club, la società ha ringraziato Auletta per il lavoro svolto, diramando un comunicato nel pomeriggio.

Le sue parole: «Dopo dieci anni lascio la famiglia Npc, per me fondamentale in questi anni trascorsi a Rieti. Ringrazio Giuseppe Cattani e la sua famiglia per il percorso fatto, per la fiducia dimostratami e per essermi stati vicino, cosa assai importante per un ragazzo appena diciottenne che arriva in una nuova realtà. È stata la chiave di tutto. Sono arrivato alla Npc Rieti nell'agosto del 2013, avevo solamente diciotto anni. È stata una tappa di vita importantissima e non la scorderò mai.

La Npc è la mia seconda casa. A Rieti ho amici e ricordi bellissimi. Ringrazio tutto lo staff della Società e i tifosi, i quali fin da subito mi hanno accolto e aiutato con affetto. La nuova avventura a Cassino è super stimolante, ho una adrenalina pazzesca. So che non sarà semplice, vista anche la difficoltà di affrontare alcune corazzate presenti nel Girone. Sarà bello anche tornare a Rieti da avversario».

Il saluto di Cattani: «La famiglia Cattani e la Npc tutta ringraziano Auletta per quanto dato alla causa amarantoceleste in questi dieci anni, augurando ad Andrea le migliori fortune sportive e personali. La Npc non può non sottolineare che è motivo di orgoglio aver contribuito a formare un ragazzo bravo e preparato. Il lavoro di valorizzazione dei giovani ha da sempre contraddistinto la nostra Società».