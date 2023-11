Bocche cucite in casa Npc, la soddisfazione dell'ex Auletta: «Partita incredibile, Cassino ha meritato»

RIETI - Con la Npc Rieti in silenzio stampa anche dopo il nono ko consecutivo arrivato sul campo della Virtus Cassino dopo due over-time (98-91), parla l’ex di turno, il coach dei cassinati Andrea Auletta, che commenta l’incredibile gara appena conclusa e parla delle emozioni che questo particolare incrocio gli ha riservato.

Le dichiarazioni

«Partita incredibile – dice coach Auletta – se me lo avessero detto all’inizio non ci avrei creduto. Siamo rimasti in gara fino all’ultimo rimontando anche grazie al talento di alcuni singoli come Gay, poi dopo la sua uscita alla Npc sono mancati alcuni punti di riferimento. Siamo stati bravi a sfruttare l’inerzia che è passata nelle nostre mani nell’over-time.

Nel primo supplementare siamo stati un po’ imprecisi e non l’abbiamo chiusa, è andata decisamente meglio nel secondo over-time, alla fine credo che abbiamo meritato».

Coach Auletta parla poi delle emozioni nell’incontrare Rieti per la prima volta da avversario: «È come se non li avessi mai lasciati, l’ho percepito quando ci siamo abbracciati e salutati con tutti. Avevo più il magone prima di entrare al palazzetto, poi con un abbraccio è passato tutto. Mi dispiace per il momento di difficoltà e di poca fortuna che sta passando la Npc, anche se oggi penso che siamo stati bravi noi a portarla a casa per energie e l’orgoglio dimostrato».