Andrea Auletta secondo assistente di Ceccarelli sulla panchina della Npc: «Orgoglioso»

Venerdì 23 Luglio 2021, 18:07

RIETI - Si conferma il sodalizio tra la Npc Rieti Pallacanestro ed Andrea Auletta come assistant coach di Ceccarelli. Dal 2013 insieme alla Npc, prima come giocatore e poi come allenatore, il giovane materano, ormai reatino acquisito, continua il suo percorso in amarantoceleste dopo aver allenato lo scorso anno serie C ed under 20 e lavorato con la prima squadra. Nella stagione 2021/22 coach Auletta si occuperà ancora di settore giovanile e per la prima volta sarà secondo assistente della prima squadra della Npc.

Coach Andrea Auletta: «Sono particolarmente orgoglioso di continuare la mia carriera professionale all'interno di un gruppo che crede in me e che ancora una volta mi ha dimostrato grande fiducia tanto da assegnarmi il ruolo di secondo assistente. Affronterò il ruolo di responsabilità con voglia, determinazione e umiltà. Sono entusiasta del progetto presentato dal GM Martini e dal Presidente Cattani. Coach Ceccarelli mi ha già trasmesso la voglia di raggiungere obiettivi importanti che ritengo questa società meriti».