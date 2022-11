Esordio vincente per l'U20 della Npc Foresta corsara a Monterotondo

RIETI - Esordio vincente per l’under 20 silver Npc-Foresta che batte in trasferta 75 a 56 la Virtus Monterotondo. Equilibrio nei primi due parziali di gioco, poi i ragazzi di Auletta mettono la quarta e piazzano il break decisivo che deciderà la gara. Un 25 a 13 che indirizza il match sui binari Npc che ne manda quattro in doppia cifra.

Soddisfatto coach Auletta: «Approccio contratto soprattutto per la grande intensità messa in campo dalla squadra avversaria. Nonostante ciò i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo ad aumentare l’aggressività difensiva. Siamo riusciti a portarla a casa con la corsa, senza far schierare la zona avversaria. Ottimo apporto da parte di tutti i ragazzi andati a referto».

Under 20 Silver Virtus Monterotondo basket 56 - NPC 75



Parziali: 13-17; 20-18; 13-25; 10-15.



Tabellino

Npc: Federici 3, Rivoltella 8, John 13, Mammoli, Bolletta 16, Provaroni 12, Marchiaro, Ambrosi 3, Santoprete 7, Roversi 13, Bacary, Maglietti.

All. Auletta Ass. Matteucci