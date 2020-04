RIETI - Campionato finito in serie B, categoria dove milita il reatino Mattia Melchiorri, guardia classe 1997, reduce da una buona stagione tra Teramo e Formia. Esterno forte fisicamente e in grado di tenere bene il campo, Melchiorri sta cercando di farsi strada in cadetteria, dove alla sua prima stagione da senior ha risposto alla grande.

Dopo l'inizio nel capoluogo abruzzese, a gennaio c'è stato il trasferimento a Formia (con lui c'è anche l'ex Npc Longobardi, sempre più specialista in serie B), in cui Melchiorri in 10 presenze a raccolto 7.5 punti di media a partita, con la squadra in corsa per l'obiettivo salvezza. Rientrato a Rieti da diverso tempo, anche per l'ex Npc la sospensione definitiva della stagione causa emergenza coronavirus era inevitabile.

«Appena c'è stata data la possibilità di rientrare dalle nostre famiglie sono tornato. Non c'erano le condizioni per continuare, ora speriamo che tutto questo finisca al più presto. Io continuo ad allenarmi in garage per tenermi in forma, con l'augurio di tornare in campo ad agosto, ma penso che per ripartire ci vorrà un sforzo di tutto l'ambiente: la federazione per quanto riguarda le tassazioni, le società e noi atleti».

Un campionato dove Melchiorri ha trovato il campo con continuità, prima a Teramo, nel competitivo girone C, e da gennaio con la maglia del Formia: «Per me è stata una stagione positiva, ho dimostrato di saper stare in B e anche a Formia stavo andando bene. Stavo acquistando sempre più minuti importanti e maggiore solidità, poi purtroppo c'è stato questo stop forzato».

Nonostante la giovane età, la carriera di Mattia Melchiorri finora è stata condizionata da diverse tappe fondamentali: le giovanili nella Valdiceppo Perugia, Casale Monferrato, Isernia, il ritorno a Rieti, Salerno, Scauri e le recenti esperienze a Teramo e Formia.

Valigia sempre in mano per la guardia reatina, che per ora di riavvicinarsi a casa non ci pensa: «Giro l'Italia da quando ho 16 anni, quindi vicino o lontano da Rieti non è mai stato un pensiero che ha influenzato molto le mie scelte - racconta Melchiorri, che sul futuro ammette - L'idea è di rimanere in B, l'importante è che ci sia un buon progetto, dove poter continuare a crescere e stare in campo».

