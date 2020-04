RIETI - Valanghe di punti in serie B, prima di una stagione da rivelazione a Roseto in A2, che gli è valsa la meritata chiamata di Cantù, piazza leggendaria del basket italiano, Yancarlos Rodriguez ha così riportato i colori di Rieti nel massimo campionato. Scuola La Foresta Rieti e Stella Azzurra Roma, attualmente milita nella Sapori Veri Roseto, dove è tornato nella finestra di mercato invernale per provare a condurre la squadra abruzzese alla salvezza, dopo le prodezze della passata stagione e il legame con coach D'Arcangeli: al PalaMaggetti il suo impatto è stato chiave e non si è fatto attendere, segnato da 19 punti di media a partita in 9 presenze. Esterno rapido, forte ad attaccare il ferro, Yancarlos, classe 1994, ormai ha preso il volo e a "Il Messaggero" si racconta, parlando del suo percorso e il legame con Rieti.

Yancarlos, come sta vivendo questa fase, che idea si è fatto di questa situazione e su un possibile ritorno in campo cosa ne pensa?

«Procede normalmente. Purtroppo è stata sottovalutata fin dall'inizio, pensando che si trattasse di una semplice influenza e non è così. Stanno morendo tante persone e non è possibile tornare in campo, anzi credo che aver interrotto immediatamente il campionato sia stata la scelta giusta. Io tornerei in campo anche a luglio per finire la stagione, ma forse sarebbe il caso di venirsi incontro e programmare il futuro».

In estate finalmente è arrivata la chiamata in serie A, dopo una gavetta lunga ed entusiasmante, com'è andata?

«Parliamo di una piazza fantastica ed è bellissimo giocare lì: ti dà mille emozioni, dal debutto, passando per la sfida con la Virtus Bologna, alla vittoria al Forum contro Milano. Ma la serie A è un'altra realtà rispetto alla A2 e cambiano diversi aspetti, dai 5-6 americani per squadra ad esempio. Ero riuscito anche a guadagnarmi spazio, c'è stato un trittico di gare tra Trieste, Pesaro e Brescia in cui avevo risposto anche bene, segnando e giocando, poi dopo la bella vittoria su Milano sono un po' crollato, inoltre c’è stato anche l’arrivo di un giocatore del calibro di Joe Ragland: insomma è stata una bella opportunità per crescere ancora. Sono sempre stato quel tipo di giocatore che dovunque è andato ha giocato molto e quindi ho iniziato a fare altre considerazioni: coach Pancotto, che ringrazierò per sempre per la grande opportunità, e Della Fiori hanno capito e mi hanno lasciato andare. Per l'ambiente potevo anche starci, anche stampa e tifosi mi hanno apprezzato, ma è mancata un po' di continuità, comunque l'obiettivo è di tornare di nuovo in serie A».

E il ritorno a Roseto?

«Sono arrivato carico e pronto per aiutare la squadra in vista della lotta salvezza, dopo la grande stagione dello scorso anno, poi c'è coach Germano D'Arcangeli che ha sempre creduto in me. Le cose pian piano stavano andando meglio, poi c'è stato lo stop».

E' stato artefice di un percorso importante nel settore giovanile, prima tra le file de La Foresta e poi alla Stella Azzurra, che consiglio si sente di dare ai più giovani?

«Ho bellissimi ricordi di quei tempi, a partire da Gioacchino, che con me fu bravissimo. Quando avevo 13 anni, lui per primo capì l'importanza di fare uno step successivo, cedendomi così alla Stella Azzurra, che allora in Italia era avanti di circa 10 anni a tutti, era una vera e propria accademia, per me fu molto importante. Il consiglio che mi sento di dare è di andare sempre dove hai la possibilità di giocare tanto, perché poi l'impatto tra i senior è tremendo e cercare di migliorarsi continuamente: io stesso prima del blocco di ogni attività sportiva, continuavo ad andare al campo della Stella Azzurra per allenarmi».

Rodriguez parliamo di Rieti e del suo legame con la città. Se un giorno dovesse arrivare una chiamata dalla squadra della sua città, le piacerebbe tornare?

«Certo che sì, è un sogno. Sarebbe bellissimo, sono legato ed è la città che amo, ho ancora tanti amici, ed è normale che mi piacerebbe tornare, magari proprio in serie A. Da bambino andavo sempre al palazzetto e di recente ho rincontrato anche Giuliani (attuale Gm della Scaligera Verona) e parlavamo proprio dei vecchi tempi, quando andavo a seguire gli allenamenti dei vari Finley, Mian, Bonora, o ancor prima Hawkins e Melvin, ma anche Picchio (Feliciangeli, ndr), ricordo perfettamente quegli anni. Tuttora continuo a seguire la squadra e tenermi aggiornato».

