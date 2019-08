RIETI - Prosegue con successo l'edizione 2019 del Labro Festival, in programma, fino al 27 agosto, con teatro, musica e danza. Domani sera, sabato 24, alle 21, il Coro e Orchestra" D'altroCanto" arriveranno in Piazza Nobili Vitelleschi per trascinare il pubblico nelle magiche atmosfere del jazz, del gospel, del soul e del rhythm 'n blues.

Durante l'evento, verranno, inoltre, omaggiati grandi artisti del calibro di Pino Daniele e Al Jarreau.



Il costo d'ingresso è di 10 euro. Come sempre, i biglietti potranno essere acquistati dalle 19 fino all'inizio del concerto.



Dopo lo spettacolo di hip hop tenuto ieri dall'Associazione "Gruppo Danza Oggi", il Labro Festival continua anche stasera. Alle 21, al Teatrino Colle di Costa, salirà sul palco il gruppo "River Trio", che presenterà un'esibizione con fisarmoniche dal titolo "In viaggio".