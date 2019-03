RIETI - L’Abbazia di San Pastore, alle porte di Contigliano, ospiterà questa sera il ricevimento organizzato dagli attori Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada dopo il loro matrimonio in programma nel pomeriggio nella chiesa del santuario di Fonte Colombo.



Una location da favola, quella scelta dal popolare interprete di tanti film di successo, da «Fantaghirò» a «Romanzo criminale», per finire all’interpretazione offerta della vita del bandito Renato Vallanzasca, premiato con Nastri D’Argento e Globo d’Oro, e dalla sua compagna, apprezzata anche come conduttrice televisiva e ballerina, con la quale convive da otto anni, già genitori di un bambino e, secondo il gossip che accompagna inevitabilmente la vita dei personaggi celebri, in attesa del secondo figlio.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, SABATO 2 MARZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA