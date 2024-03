Kim Rossi Stuart non riesce a far volare l'aquilone: che delusione per suo figlio Ian

"Meglio tornare a casa, papà". Avrà detto così il piccolo Ian, 4 anni, a suo papà, l'attore Kim Rossi Stuart. L'aquilone a forma di pipistrello non vola dei cieli di Roma. Non ce la fa proprio. Peccato. Ma almeno ci ha provato. Tentativi vani come dimostrano le foto in esclusiva pubblicate dal settimanale Gente che mostrano come papà Kim, sul Lungo Tevere a Roma, ci metta tutto l'impegno del mondo ma senza grande successo. Quello per fortuna è al cinema, in televisione, proprio come mamma Ilaria Spada rimasta a casa insieme a Ettore di 12 anni e alla piccolissima Lea di appena due anni.

All’inizio l’aquilone sembra alzarsi di qualche metro, ma poco dopo l’attore romano si trova con un groviglio di fili in mano. L’indomito domatore di aquiloni si cimenta poi in un altro lancio acrobatico con conseguente pancia scoperta, eppure il “cervo volante” a librarsi in volo non ci pensa proprio. Anzi, finisce dritto dritto tra la vegetazione". Partita persa e ritorno a casa con tanto di musi lunghi. Al prossimo tentativo, se mai ci sarà...