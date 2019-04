UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE

RIETI – Nel fine settimana appena trascorso, si sono giocate le gare valide per la ventisettesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e per il ventitreesimo turno dell’Under 19 provinciale reatino. Selci pareggia contro il Cantalice capolista, non sbagliano Poggio Mirteto, Poggio Nativo e Spes Poggio Fidoni.Di fronte al proprio pubblico, l’Alba Sant’Elia cade 4-0 contro la Lupa Frascati. I reatini rimangono in fondo alla classifica con 15 punti condivisi insieme al Football Riano, mentre gli avversari, undicesimi su quattordici, salgono a quota 29. Grazie a questa vittoria, i romani ottengono tre punti determinanti per la salvezza diretta.Atletico Torrenova – Real Tuscolano 1-1; Football Riano – Guidonia 0-2; Tor Sapienza – Libertas Centocelle 2-0; Licenza – Grifone Gialloverde 4-1; Polisportiva De Rossi – Castelnuovese 3-1. Turno di riposo osservato da Eretum Monterotondo e Fiano Romano.Tor Sapienza 55; Polisportiva De Rossi 46; Atletico Torrenova 42; Libertas Centocelle 40; Fiano Romano 37; Eretum Monterotondo 34; Guidonia, Real Tuscolano 33; Licenza, Grifone Gialloverde 30; Lupa Frascati 29; Castelnuovese 17; Alba Sant’Elia, Football Riano 15. Ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali Valle del Tevere e Città di Palombara.Termina 2-2 tra Selci e Cantalice. Da una parte gol di Arton e Adami, dall’altra doppietta di Provaroni.Il Poggio Mirteto batte 1-0 gli ospiti della Brictense e sale al secondo posto, approfittando del riposo che il Real Monterotondo Scalo ha osservato insieme a Passo Corese ed Equicola. Decisiva la rete di Ferrari. Renzo Fois, allenatore dei mirtensi: «Una partita ben giocata da parte di tutte e due le squadre, che hanno cercato la vittoria fino al novantesimo minuto. Complimenti ai miei ragazzi».Grazie al gol di Borghese, il Poggio Nativo espugna per 1-0 il campo della Maglianese. Alexandro Zossolo, mister Poggio Nativo: «Nonostante diverse assenze e parecchie occasioni sprecate, siamo riusciti a ottenere un risultato importante. Avevamo bisogno di tornare al successo».Sorride la Spes Poggio Fidoni, vincitrice 4-2 contro un Quattro Strade per il quale segnano solo Fattori e Dionisi. Per i padroni di casa, oltre alla doppietta di Musa, reti di Marianantoni e Fasciolo. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Una grande vittoria, senza dubbio meritata. Sono orgoglioso della crescita del mio gruppo, che continua a regalarmi delle belle soddisfazioni. Il Trofeo Ciccaglioni (tradizionale torneo post-season in cui si affrontano le squadre classificate dal secondo al nono posto, ndr) è un obiettivo al quale possiamo ambire. Cercheremo di non farci sfuggire quest’opportunità». Commenta il match anche Fabio Appolloni, allenatore Quattro Strade: «Una gara da archiviare in fretta. D’ora in avanti, dobbiamo prepararci al meglio per le ultime tre partite e soprattutto per il Ciccaglioni».Cantalice 44; Poggio Mirteto 38; Real Monterotondo Scalo 36; Passo Corese 30; Quattro Strade 29; Poggio Nativo 25; Brictense 23; Equicola 22; Spes Poggio Fidoni, Selci (-1 punto per aver deciso - alla fine del primo tempo - di ritirarsi dalla sfida della ventiduesima giornata contro la Brictense) 12; Maglianese 8.