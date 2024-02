Tesserati in tribuna insultano arbitro e avversari, squadra ospite scortata a fine gara: ancora una multa per Amatrice Rieti

RIETI - Ancora un'ammenda per l'Amatrice Rieti, che all'indomani del ko casalingo maturato al Green Park La Foresta contro la W3 Maccarese, paga con 300 euro l'atteggiamento e il comportamento di alcuni suoi tesserati, giudicati non idonei dal direttore di gare e il commissario di campo che, nel referto post gara ha rilevato come «propri tesserati, non identificati, presenti in tribuna, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale ed a calciatori della squadra avversaria. Al termine della gara doveva intervenire la Forza Pubblica che scortava fuori dall'impianto sportivo la società avversaria».



Un turno di squalifica per Nicola Di Francia, che salterà dunque la trasferta contro l'Aranova, per somma di ammonizioni: l'ex difensore de L'Aquila tornerà a disposizione di Gardini per l'attesissimo derby di domenica 3 marzo contro il FC Viterbo, in programma allo 'Scopigno' con inizio alle 15.