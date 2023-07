Rieti, incidente tra moto sulla statale tra Posta e Leonessa: due morti tra cui un romano e un ferito

RIETI - Scontro tra tre moto, due morti e un terzo centauro ferito. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 13, sulla Strada statale 471 di Leonessa, tra Posta e Leonessa. Le vittime sono un uomo, Giorgio Di Paolo, di Roma anno 1978, a bordo della Yamaha e Danilo Faradacco anno 1980 di Formigine, Modena, a bordo della Bmw.

Il primo aveva un figlio e stava per sposarsi, il secondo era sposato con due figli. Il terzo centauro ferito, non in pericolo di vita al Gemelli, è nato a Cagliari ed è residente a Reggio Emilia.

La ricostruzione dell'incidente

Da quanto è stato possibile ricostruire, due moto si sono scontrate frontalmente, all'altezza del chilometro 23, con una che - con ogni probabilità - stava effettuando un sorpasso. Nell'impatto, due persone sono decedute all'istante. Subito dopo è sopraggiunta una terza moto, che è scivolata sui detriti: l'uomo alla guida è stato trasportato in ospedale, ma solo per accertamenti.

Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco.