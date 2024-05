Martedì 14 Maggio 2024, 08:00

Spettacolare incidente stradale nella mattinata di ieri: un’auto è rimasta incastrata lungo le scalinate che dai vicoli del quartiere di Terranova portano a via Luigi Dommarco, a Ortona. Una situazione che a molti ha richiamato la scena di un film d’azione. Per fortuna l’incidente non ha avuto alcuna conseguenza per la persona al volante se non un grosso spavento. A guidare l'auto, una donna che non è di Ortona e che quindi non conosce la viabilità del quartiere. Vero è che non ci sono nemmeno i paletti che avvertono della fine della strada. Il mezzo è rimasto dunque incastrato lungo le scale fino all’arrivo di un carro attrezzi che ha trainato l’auto in retromarcia liberando la scalinata. Sul posto a coordinare tutte le operazioni una pattuglia dei vigili urbani.