Hortus Simplicium: avviati i lavori per un nuovo ampliamento dell'orto medievale. Foto

RIETI – L’associazione “Hortus Simplicium”, curatrice del primo orto medievale di Rieti in via dell’Episcopio 2, comunica di aver avviato, in collaborazione con la Chiesa di Rieti, i lavori per la realizzazione di un ulteriore ampliamento, che sorgerà nel terrazzamento ai piedi della Cattedrale di Piazza Cesare Battisti.

L’obiettivo è dare vita ad un “hortus conclusus” (giardino chiuso), tipico dei chiostri monastici e dei giardini nobiliari. Lo spazio sarà caratterizzato da un giardino medievale circoscritto da mura o barriere vegetali, con al centro una fontana o una fonte d’acqua. La creazione del progetto dovrebbe concludersi a metà aprile, quando il nuovo giardino, su prenotazione, sarà aperto al pubblico al termine della visita guidata all’orto botanico medievale.

«Questo “hortus conclusus” andrà ad implementare il già esistente orto botanico medievale – dichiara a “Il Messaggero” il presidente di “Hortus Simplicium”, Fabiano Ermini – e sarà accessibile dalle scalinate che, dalla Biblioteca Paroniana, portano al Duomo della città. Ne approfitto per ricordare a cittadini e turisti che attualmente l’orto medievale è aperto solo su prenotazione, effettuabile scrivendo una mail a info@hortussimplicium.it».

