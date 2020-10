Rieti, successo dell'evento "Un giardino medievale in autunno": oltre 150 visitatori. Foto

RIETI - Grande successo, giovedì pomeriggio, per "Un giardino medievale in autunno", l'evento svoltosi intorno al primo orto botanico medievale di Rieti, nello spazio verde del Palazzo Papale in via dell'Episcopio 2.



Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel rispetto delle norme anti-Covid, l'iniziativa, organizzata dall'associazione "Hortus Simplicium", ha accolto oltre 150 visitatori, che hanno potuto viaggiare indietro nel tempo e rivivere le atmosfere tipiche del medioevo.Nel corso della manifestazione, cittadini e turisti non solo hanno potuto visitare il prezioso orto, che conserva più di ottanta specie di piante erbacee, ma hanno anche svolto numerose attività ludiche e culturali, come il tiro con l'arco a cura dell'Asd Aquile Romane, un tour virtuale della Rieti del medioevo grazie all'associazione culturale "Riattivati" e la partecipazione ai laboratori didattici della Compagnia Arcieri di San Giovanni, che ha riportato alla vita gli antichi mestieri medievali.Emozionante il momento in cui, all'interno del Giardino Papale, è stato piantato un piccolo albero, affiancato da una targa-ricordo del Piano Locale Giovani 2019 che, indetto dalla Provincia di Rieti, ha consentito la realizzazione dell'orto botanico medievale. L'evento si è chiuso con una partecipata degustazione di prodotti tipici a cura dell'associazione "Terrae Nostrae" e dell'azienda agricola "Emiliano Scoppetta".«Siamo molto soddisfatti della riuscita dell'iniziativa e dell'interesse che l'orto sta suscitando in numerosi cittadini - ha dichiarato a "Il Messaggero" il presidente di "Hortus Simplicium", Fabiano Ermini - La nostra avventura è partita solo a metà settembre, ma abbiamo in programma diverse iniziative per le prossime settimane e la fine dell'anno che ci auguriamo possano avvicinare sempre più le persone all'arte, alla storia e alla cultura».Ad esclusione delle giornate di maltempo, l'orto botanico medievale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e con lo stesso orario nel weekend, su prenotazione. Per maggiori informazioni sulle iniziative e sulle visite guidate all'orto botanico, è possibile trovare tutti i contatti e i riferimenti sulla pagina Facebook "Hortus Simplicium" oppure sul sito internet www.hortussimplicium.it.