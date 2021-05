Successo per la riapertura di “Hortus Simplicium” e l'inaugurazione del nuovo “Hortus Conclusus”. Foto

RIETI - Una bella giornata di sole ha coronato ieri, 30 maggio, la riapertura al pubblico dell'orto medievale in via dell'Episcopio (Hortus Simplicium) e l'inaugurazione del nuovo "Hortus Conclusus", collocato nel terrazzamento ai piedi della Cattedrale di Rieti.

Numerosi i visitatori presenti alle varie iniziative organizzate dall'associazione "Hortus Simplicium" in collaborazione con "La Valle del Primo Presepe", Chiesa di Rieti e Comune di Rieti.

APPROFONDIMENTI RIETI La giornata

Tutto è cominciato alle 9:30 con un'estemporanea di pittura che, fino alle 13, ha coinvolto 14 artisti locali che hanno realizzato le loro opere all'interno del giardino medievale. I lavori sono stati donati all'associazione "Hortus Simplicium" e verranno venduti all'asta per finanziare le prossime attività e il mantenimento della struttura.

Nel pomeriggio spazio all'inaugurazione di "Hortus Conclusus", tipico dei chiostri monastici e dei giardini nobiliari, alla presenza di diverse autorità e con benedizione del Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili. In seguito, intorno alle 18, è stata la volta della riapertura al pubblico del già noto "Hortus Simplicium", con interventi del presidente dell'omonima associazione, Fabiano Ermini, del vescovo Pompili, del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, dell'assessore della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, e del ministro dei frati minori di San Bonaventura, Padre Massimo Fusarelli, che hanno espresso soddisfazione e gioia per la tanto attesa riapertura del giardino medievale e per il completamento di "Hortus Conclusus", che ha richiesto un lavoro impegnativo e costante. In contemporanea, è stato poi presentato dall'Istituto Celestino Rosatelli il progetto "Sapo Horti - La Saponetta dell'orto", che coinvolgerà anche gli studenti nelle attività svolte all'interno del giardino medievale.

La giornata si è conclusa con il concerto "Symposio" di Theodoro Melissinopoulos nel Palazzo Papale e con le visite guidate negli spazi gestiti e curati dall'associazione "Hortus Simplicium", che ha accolto i visitatori con la consueta disponibilità e preparazione. Soddisfazione per il presidente Fabiano Ermini e il suo staff, che si prepara ad un'estate in cui il medioevo e i suoi giardini saranno certamente protagonisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA