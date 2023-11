Domenica 19 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Disavventura per il sindaco di Greccio, Emiliano Fabi. Il primo cittadino, alcune sere fa, è stato protagonista di un incidente stradale nel capoluogo, di ritorno da una cena conviviale.

Fabi, farmacista e primo cittadino del paese il cui nome è legato a San Francesco, era da solo in auto quando, in via Aldo Moro, a causa della strada bagnata ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato su alcune auto in sosta, danneggiandole. Sul luogo dell’incidente, in brevissimo tempo, si sono portate le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che lo hanno estratto dalla vettura con tutti gli air bag esplosi. Soccorso in ospedale è stato sottoposto, come sempre accade in queste occasioni, anche all’alcol test che lo ha dato positivo. Per questi motivi, il sindaco è stato multato, la patente gli è stata ritirata e l’auto successivamente sottoposta a sequestro amministrativo.

La spiegazione. Profondamente amareggiato per quanto accaduto, il sindaco Fabi ha spiegato quanto accaduto. «Si è trattato di un tamponamento ad un’auto in sosta - qualche giorno fa, durante un serata di pioggia intensa. Fortunatamente, si è trattato soltanto di un semplice tamponamento che non ha avuto conseguenze fisiche e il giorno seguente ho provveduto a risarcire immediatamente il proprietario dell’auto per i danni subiti. A seguito dei controlli preposti da parte delle forze dell’ordine sono stato sottoposto ad alcol test che è risultato positivo in quanto, come accennato, ero di ritorno da una cena conviviale. Tale positività ha portato alle relative sanzioni nei miei confronti. Si è trattato di uno spiacevole accaduto che fortunatamente non ha avuto ripercussioni gravi. Ciò che dispiace ora - conclude il primo cittadino - è che l’episodio sia stato ingigantito, travisato e strumentalizzato in chiave politica, con il chiaro intento di screditare Greccio, strumentalizzando un fatto di natura accidentale e personale. Per tale motivo mi riservo di agire nelle sedi opportune».