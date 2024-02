Como, patente ritirata perché positivo all'alcol test dopo una cena la ristorante. Ma l'uomo era piedi

Un uomo è riusltato positivo all’alcol test dopo una cena al ristorante e la polizia locale gli ha ritirato la patente anche se era a piedi. La singolare vicenda si è verificata a Como nei pressi di un locale, dove l'avventore aveva parcheggiato la sua auto in divieto di sosta. Gli agenti stavano procedendo a multare il proprietario dell'auto quando hanno deciso di sottoporlo anche all’alcol test. Ed è a quel punto, come riporta Repubblica, che le forze dell'ordine hanno deciso di ritirargli la patente nonostante non fosse alla guida in quel momento e si trovasse a piedi.

Il racconto

L’uomo si è, a quel punto, rivolto agli avvocati Ivano Chiesa e Gianmaria Fusetti. I legali hanno consigliato la richiesta dell’intervento del giudice di pace. Il legale ha denunciato il fatto tramite il suo profilo social: «È venuto da me un giovane a cui hanno sospeso la patente per guida in stato di ebrezza.