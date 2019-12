Roma, sbanda con l'auto e viene fermato dalla polizia. Positivo all'alcol test picchia gli agenti: arrestato

E’ stato arrestato mentre guidava in stato di ubriachezza e dopo avere picchiato gli agenti che l’avevano fermato. Lui ha 31 anni, incensurato, sorpreso a guidare l’altra notte dall’equipaggio di un volante in una strada a Torpignattara. I poliziotti hanno visto un’auto sbandare più volte a tal punto che hanno fermato il guidatore. Gli è stato fatto l’etilometro che ha segnalato come l’uomo fosse totalmente ubriaco. A quel punto il trentenne ha cercato di scappare salendo sulla sua auto e quando è stato fermato dagli agenti invece di calmarsi, ha iniziato a picchiarli. E’ stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. Subito gli è stata ritirata la patente. Sempre l’altra notte, nella stessa zona, equipaggi della polizia hanno effettuato controlli per contrastare l’eccesso di velocità e la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Sono state ritirate altre due patenti e in un caso è stato arrestato un giovane per detenzione di droga.

