Latina, controlli movida: automobilista rifiuta alcoltest e chiama l'avvocato, anche lui ubriaco

Controlli a tappeto sulle strade nel fine settimana appena trascorso. Tre pattuglie della polizia stradale, dirette dal comandante Alfredo Magliozzi, insieme al personale sanitario e all'unità cinofila di Nettuno, hanno setacciato le strade del centro cittadino e della zona dei pub. Proprio durante uno dei controlli gli agenti hanno fermato un giovane automobilista che è risultato in stato di ebbrezza e ha rifiutato di sottoporsi ai controlli per il consumo di stupefacenti. Il ragazzo ha preteso l'intervento del suo avvocato di fiducia. Ma quando il legale è arrivato sul posto, i poliziotti della stradale si sono insospettiti per il suo comportamento e hanno deciso di sottoporre anche lui all'alcol test. Il risultato è che anche l'avvocato era sotto l'effetto di alcol ed è stato sanzionato. L'automobilista invece è stato multato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al drugread.Il bilancio complessivo delle verifiche è di 160 veicoli fermati e 200 persone identificate. Dai controlli effettuati con etilometro e apparecchiature drugread è emerso che sette automobilisti sono risultati positivi all'alcol test, due all'uso di cannabis, sei patenti sono invece state ritirate per altre violazioni al codice della strada, in particolare per mancata copertura assicurativa.