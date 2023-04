Giovanili: nell'U19 Passo Corese e Accademia Sabina si giocano il titolo, big match Nuova Rieti-Grifo Academy. Le gare

RIETI - Al via un nuovo weekend di calcio giovanile in cui, prima di tutto, scopriremo la squadra vincitrice del campionato Under 19 reatino: da una parte c'è il Passo Corese, primo a 39 punti, che nell'ultimo turno in arrivo affronterà in trasferta la Brictense fanalino di coda, dall'altra l'Accademia Calcio Sabina, seconda a 38 e impegnata nel difficile incontro casalingo con il Monterotondo 1935.

Tra le tante partite degli otto tornei che seguiremo, occhi poi puntati anche sul match che, a quattro giornate dalla fine, metterà a confronto le prime due della classe dell'Under 17 provinciale: la Nuova Rieti, capolista a 43, e la Grifo Academy, immediatamente sotto a quota 40.

Detto ciò, ricapitoliamo di seguito tutte le gare di nostro interesse, con orari e terreni di gioco:

Under 19 regionale B (girone B) - XXI giornata

Alba Sant'Elia - Tor Lupara: oggi, 1/4, ore 15:00, campo "Angelo Milardi" di Contigliano

Vis Aurelia - Cantalice: oggi, 1/4, ore 15:00, campo "Mario Ceccacci" di Roma

Under 19 provinciale (Rieti) - XVIII e ultima giornata

Accademia Calcio Sabina - Monterotondo 1935: oggi, 1/4, ore 14:30, campo comunale di Forano

Brictense - Passo Corese: oggi, 1/4, ore 15:00, campo comunale di Montelibretti

Ginestra - Poggio Mirteto: oggi, 1/4, ore 15:00, campo comunale "Santa Maria" di Monteleone Sabino

Amatrice - Valle del Peschiera: oggi, 1/4, ore 16:00, campo "Antonio Sbardella" di Amatrice

Pro Fiano - Mentana 2019: domani, 2/4, ore 17:00, campo vecchio comunale di Fiano Romano

Under 18 regionale (girone B) - XXV giornata

Colle Salario - Poggio Moiano: oggi, 1/4, ore 14:30, campo "Vittorio Angelucci" di Settebagni

Under 17 provinciale (Rieti) - XIX giornata

Passo Corese - Velinia: oggi, 1/4, ore 15:00, campo "Amerigo Di Tommaso" di Passo Corese

Nuova Rieti - Grifo Academy: domani, 2/4, ore 10:00, campo comunale di Cantalice

Poggio Mirteto - Mentana 1947: domani, 2/4, ore 10:30, campo "Valle Mentuccia" di Gavignano Sabino

Accademia Calcio Sabina - Pro Calcio Studentesca: domani, 2/4, ore 11:30, campo comunale di Forano

Poggio Moiano - Città di Rieti: domani, 2/4, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Riposo per Palombara

Under 16 regionale (girone B) - XXI giornata

Circolo Canottieri Roma - Cantalice: oggi, 1/4, ore 17:00, campo "Real Fettuccina A" di Roma

Under 16 provinciale (Roma, girone B) - XXI giornata

Academy Sport Center - Città di Rieti: oggi, 1/4, ore 17:00, campo "Academy Sport Center" di Roma

Gorilla - Passo Corese: oggi, 1/4, ore 18:00, stadio dei Ferrovieri di Roma

Under 15 provinciale (Rieti) - XIX giornata

Poggio Mirteto - Palombara: oggi, 1/4, ore 15:00, campo "Valle Mentuccia" di Gavignano Sabino

Pro Calcio Studentesca - Pro Fiano: oggi, 1/4 campo del quartiere Micioccoli di Rieti

Poggio Moiano - Brictense: oggi, 1/4, ore 15:00, campo comunale di Poggio Moiano

Nuova Rieti - Mentana 1947: oggi, 1/4, ore 15:30, campo comunale di Cantalice

Accademia Calcio Sabina - Città di Rieti: oggi, 1/4, ore 16:30, campo comunale di Forano

Velinia - Passo Corese: domani, 2/4, ore 11:00, campo "Francesco Vailati" di Antrodoco

Under 14 regionale (girone B) - XXI giornata

Boreale - Cantalice: oggi, 1/4, ore 14:30, campo "Don Orione" di Roma

Under 14 provinciale (Roma, girone F) - XXI giornata

Passo Corese - Vigor Rignano Flaminio: oggi, 1/4, ore 15:00, campo "Elio Valzecchi" di Talocci

Accademia Calcio Sabina - Circolo Sportivo Italia: domani, 2/4, ore 9:00, campo comunale di Forano

Atletico Roma Nord - Città di Rieti: domani, 2/4, ore 17:00, campo "Acquacetosa numero 8" di Roma