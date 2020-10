Rieti, la soddisfazione di Cenfi e Pezzotti, l'amarezza di Cianetti, Filippi e Marcelli: i commenti dei giocatori

RIETI - Si è conclusa anche la IV giornata di Promozione: impressiona positivamente la linea verde del Cantalice e l’ottima forma dell’Amatrice che batte in casa la Bf Sport, sconfitte anche per Passo Corese e la neopromossa Poggio Mirteto.

Amatrice-Bf Sport 2-0

Un'impavida Amatrice mette ko la Bf Sport nel derby del Tilesi. Colangeli e Cenfi siglano i gol vittoria, non basta una traversa di Cianetti per i gialloneri.

Le parole del classe ’98 Paolo Cenfi: «Partita equilibrata, che si è giocata a centrocampo con molti falli commessi da entrambe le squadre. Forse non è stata la nostra miglior partita a livello di gioca ma comunque siamo riusciti a portare a casa il risultato contro una buona squadra che poteva metterci in difficoltà. Voglio fare i complimenti ai miei compagni per aver tenuto duro in deici contro undici per mezz’ora. Voglio dedicare il gol ad un amico ed ex compagno di squadra, Daniele vitale, che ha perso la madre pochi giorni fa. Gol e vittoria sono dedicati a lui e alla sua famiglia».

Le dichiarazioni del centrocampista Emanuele Cianetti: «C’è poco da dire. Dobbiamo fare un mea culpa tutti quanti e rimetterci in careggiata perché la situazione si mette male. Loro sono stati superiori. Ora bisogna allenarci a testa bassa e pedalare. Le qualità ci sono dobbiamo solamente prendere autostima dei propri mezzi e giocare come sappiamo».

Grifone Gialloverde-Cantalice 0-5

Il Cantalice travolte il Grifone. Agostini e le doppiette di Ortenzi e Pezzotti impattano sul risultato.

Il neoarrivato dall’Amatrice, Simone Pezzotti: «È stata una partita giocata molto bene su tutte le due fasi del campo offensiva e difensiva e soprattutto siamo stati attenti per novanta minuti contro una squadra con buone individualità. Stiamo crescendo partita dopo partita e questo anche perché siamo molti giovani. C’è ancora molto da migliorare ma siamo sulla strada giusta».

Zena Montecelio-Passo Corese 3-0

Seconda sconfitta consecutiva per i coresini. Risultato pesante che non rispecchia le ottime occasioni dei bianconeri.

Le parole del capitano Daniele Filippi: “Abbiamo incontrato una delle squadre che sicuramente punteranno alla vittoria finale e il risultato forse è anche troppo pesante ma dobbiamo lavorare e migliorare tanto. I primi 20 minuti siamo stati bene in partita e abbiamo avuto anche diverse palle gol che non siamo riusciti a sfruttare. Alla loro prima occasione sono passati in vantaggio. Nel secondo abbiamo cercato di recuperare il risultato e ci siamo sbilanciati molto nei minuti finali subendo altri 2 gol i quali hanno fissato il punteggio sul 3-0 finale. Adesso dobbiamo pensare a lavorare bene in allenamento e ad affrontare al meglio le prossime partite».

Poggio Mirteto-Guidonia 1-2

I mirtensi fanno fatica a prendere le misure di un nuovo campionato. Forse qualche assenza di troppo ha pesato sul risultato.

L’autore del momentaneo vantaggio Simone Marcelli: «È stata una partita molto combattuta da entrambi le parti, il Guidonia è una squadra quadrata che ha esperienza nella categoria ed è sicuramente più smaliziata ma non meritavamo la sconfitta anzi, nei 90 minuti avremmo meritato più noi i 3 punti ma ormai è passato e testa alla prossima, dispiace che il gol non sia servito a nulla».

Altre gare, IV giornata

Fiano Romano-Fidene 3-2

Futbol Montesacro-Castrum Monterotondo 2-0

Nomentum-Sporting Montesacro 1-2

Settebagni-Torre Angela Rinviata

Classifica

Fiano Romano 10

Zena Montecelio* e Amatrice 9

Cantalice* e Nomentum 7

Sporting Montesacro* e Torre Angela* 6

Futbol Montesacro, Fidene, Guidonia e Passo Corese 4

Settebagni*, Castrum Monterotondo, e Grifone Gialloverde 3

Bf Sport* 2

Poggio Mirteto 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA