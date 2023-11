Fc Rieti, il tecnico Battisti analizza l'1-1: «Inizio confusionario, meglio nella ripresa. Punto prezioso»

RIETI - Il pareggio con cui il Rieti di Raffaele Battisti esce dal campo dell' Athletic Soccer Academy, alla resa dei conti va considerato come un risultato positivo perché ottenuto con tenacia e col mordente di chi non vuole mollare fino alla fine. Probabilmente si poteva fare di più, ma certi avversari in determinati contesti sono tutt'altro che abbordabili.

È quello che si evince dalle parole post gara dello stesso Battisti che spiega: «È un pareggio che ci teniamo stretto perché ottenuti su un campo complicato, contro un avversario che una volta andato in vantaggio si è chiuso dietro provando a portarla a casa, ma noi specialmente nella ripresa siamo stati bravi a crederci cambiando atteggiamento e trovando un gol stra meritato. C'è il rammarico di non aver saputo sfruttare fino in fondo gli stop mattutini di Monterotondo e Fiano Romano, ma questo campionato sarà così fino alla fine».