Il Fc Rieti fa felice il tecnico Battisti: «Una volta sbloccata è stato tutto più facile»

RIETI - Alla vigilia lo aveva detto a chiare note, Raffaele Battisti, che partite come quella giocata al 'Gudini' contro il Setteville andavano sbloccate il prima possibile per evitare spiacevoli imprevisti. Il Rieti ha impiegato 47' per farlo, poi è stato tutto più semplice, come spiega a fine partita proprio il tecnico degli amarantoceleste.

«Serviva sbloccarla il prima possibile - rimarca Battisti - perché queste partite col passare dei minuti si fanno complicate. Nel primo tempo abbiamo avuto almeno tre nitide occasioni da gol non sfruttate a dovere, ma alla ripresa della gara i ragazzi sono entrati in campo con un piglio differente e si è visto: segnare dopo due minuti è stato importante, poi da quel momento in avanti è stato tutto più semplice. La classifica? Non mi interessa, non voglio assolutamente distrazioni di questo genere: dobbiamo pensare a una partita per volta, poi alla fine della stagione tireremo le somme».