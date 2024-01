Il Fc Rieti col sorriso. Foto. Poggio Mirteto amareggiato. Battisti e Pieroncini analizzano il derby

RIETI - Nonostante la vittoria per 2-1, Fc Rieti-Poggio Mirteto è stata un'altra battaglia di nervi, un altro match ad altissima tensione, che stavolta ha premiato gli amarantoceleste di Raffaele Battisti, contrariamente a quanto accadde prima della sosta col Valle del Peschiera.

Tre punti preziosi per conservare il vantaggio di quattro lunghezze dal Monterotondo 1935 alla vigilia dell'inizio del girone di ritorno.

«Ai ragazzi devo fare i complimenti per la reazione avuta nel secondo tempo - ammette il tecnico del Rieti a fine gara - quando una volta ripristinati certi equilibri tattici, siamo tornati a macinare gioco e azioni pericolose.

Dopo la sosta i rischi sono eccessivi, specialmente per le squadre di alta classifica e infatti oggi abbiamo rischiato di rimetterci l’osso della testa. Va bene così, ma dobbiamo migliorare perché da qui alla fine della stagione saranno sedici battaglie, tutte con la stessa intensità perché ci sarà chi lotterà per salvarsi e chi, come noi, punterà in alto».

Domenica sarà ancora derby: al 'Gudini' arriverà la Viterbese che ha perso 0-1 col Valle del Peschiera.

C'è rammarico nello spogliatoio del Poggio Mirteto che aveva accarezzato la speranza di uscire con punti dal Gudini. «Oggi posso solo fare i complimenti alla squadra - afferma il ds Alessandro Pieroncini - perché i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, nonostante diverse defezioni. Il risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca, ma torniamo a casa soddisfatti della prestazione. Vedere il Rieti primo in classifica che annaspa con noi e negli ultimi minuti ci deve evitare di giocare a calcio per non permetterci di recuperare la partita ci può far solo che piacere. Loro sono una grandissima squadra con un grandissimo allenatore, quindi aver fatto 95/96 minuti di partita alla pari con la prima della classe ci può solo far fiducia per il prosieguo».

Domenica un altro derby per i mirtensi: al Valletonda arriverà un Cantalice in grande spolvero.