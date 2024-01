La capolista Fc Rieti a gonfie vele. Foto. Battisti: «Bravi e concentrati, ma da domani testa ai prossimi impegni»

RIETI - Commentare una partita senza storia non è mai semplice, né tantomeno lo è stato per il tecnico del Rieti Raffaele Battisti, che al termine del 7-1 storico contro la Viterbese, si è soffermato principalmente sull'approccio mentale alla gara dei suoi ragazzi, che incuranti della classifica e della situazione che stanno vivendo i gialloblù da inizio stagione, hanno interpretato e onorato l'impegno come preventivato.

«Avevo chiesto ai ragazzi di partire forte e di indirizzare subito la gara - ha rimarcato Battisti -. Mi hanno preso alla lettera e dopo un quarto d'ora la partita era già chiusa. A un certo punto li ho dovuti richiamare all'ordine perché volevano tutti andare in cerca di gloria e di gol, ma nel complesso sono stati bravi a gestirsi. Da domani, però, reset generale perché da domenica in avanti ci aspettano altre partite dal coefficiente di difficoltà ben più elevato, a cominciare dal Cantalice e proseguendo sette giorni più tardi con il Real San Basilio. Il destino resta nelle nostre mani: se le vinciamo tutte non dovremo pensare a nulla. Da oggi ne manca una in meno...».