RIETI - Fara Sabina presta alcuni angoli del suo territorio al set di ZeroZeroZero, serie tv diretta da Stefano Sollima (già regista di Gomorra) tratta dal best seller omonimo di Roberto Saviano e prodotta da Cattleya per Sky, CANAL+ e Amazon. Dovrebbe andare in onda all’inizio del 2019 e le riprese sono iniziate ad aprile raggiungendo anche Marocco, Senegal e Messico. Al centro di ZeroZeroZero, i traffici internazionali di cocaina e i sistemi criminali e familiari violenti e assetati di potere. Dai cartelli messicani alla ‘ndrangheta fino agli uomini d’affari corrotti.In Italia le riprese si sono svolte in Calabria, ma da oggi pomeriggio, 22 settembre, la troupe si è spostata nel comune di Fara Sabina, lungo la strada provinciale farense, per girare una scena di collegamento.Le location sono state i tornanti dei “Quattro Venti” che conducono a Fara Sabina capoluogo e il tratto della provinciale Farense davanti al Roxy bar di Coltodino, che si è trasformato anch’esso in set. All’interno, oltre a essere stata girata una scena, sono stati allestiti i camerini, la sala trucco e la sartoria.Tanti i curiosi che passando non hanno potuto fare a meno di fermarsi e sbirciare cosa stesse accadendo nel bar “di Manolo”, come è meglio noto il Roxy bar a Coltodino e dintorni, che ad inizio 2019 finirà, grazie a ZeroZeroZero, su Sky.