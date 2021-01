RIETI - Da “quarantenati” a positivi il passo è breve. Dopo i tamponi in quello che verrà ricordato come il drive in di San Silvestro per i bambini di alcune delle scuole di Fara Sabina che erano entrati in contatto con casi di positività, sono arrivati i risultati. Ai ragazzi di elementari e medie ai quali nei giorni scorsi era già stata riscontrata la positività al Covid, ieri se ne sono aggiunti ulteriori 10. E’ questo il dato emerso dopo i risultati del drive in straordinario di giovedì scorso in via Maestri del Lavoro presso l’area artigianale di Passo Corese, disposto dalla Asl. I nuovi 10 alunni positivi sono 4 delle primaria di Talocci, 5 della primaria di Passo Corese e uno della scuola media Orazio.

I contagiati. Il numero totale dei contagiati tra gli alunni passa dunque a 10 per quel che riguarda la primaria di Talocci, la frazione dove si sta registrando la situazione generale più difficile, con diversi nuclei familiari positivi o in quarantena, 5 gli alunni positivi nella primaria di Passo Corese e 4 quelli della scuola media Orazio sempre nella frazione coresina. I primi casi si erano avuti a ridosso della sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie con delle positività tra i docenti che prestano servizio nella elementare di Talocci e nella scuola elementare di Passo Corese. Da lì si è messa in moto la macchina dei tracciamenti per individuare contatti, scattate le quarantene preventive e poi il drive in straordinario della Asl il 31 dicembre, coi risultati resi noti ieri.

L'amministrazione. «Stiamo lavorando – spiega il sindaco Roberta Cuneo - per garantire la sicurezza sanitaria dell’intera comunità attraverso un monitoraggio meticoloso, in special modo nelle scuole. Pur comprendendo in queste giornate la voglia di condividere momenti di festa con i propri cari, chiedo a tutti di essere responsabili nei giorni a venire, rispettando il distanziamento sociale e le misure di prevenzione anti contagio».

