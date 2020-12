Coronavirus, operazioni regolari nei drive-in straordinari di Fara e Forano

RIETI - Più di 250 persone, soprattutto bambini sono stati sottoposti a tampone questa mattina, nel drive-in straordinario organizzato per tutti i quarantenati dell’istituto comprensivo di Fara Sabina.

Sono stati effettuati i test a quattro classi della scuola primaria di Talocci (l’insorgenza di una nuova positività nella classe prima ha reso necessari i test anche per gli alunni della prima classe), due dell’elementare di Prime Case, tre classi della primaria di Passo Corese e tre della scuola media “Orazio”. Soddisfazione da parte del sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo e da parte del resto dell'amministrazione.

«Siamo molto soddisfatti per come è andata la giornata e per il servizio che è stato reso alla cittadinanza – commenta il vicesindaco del Comune di Fara Sabina, Simone Fratini – Nonostante il grande numero di persone, le operazioni si sono svolte regolarmente e senza ritardi dalle ore 9.30 alle ore 14. A facilitare le cose anche l’installazione di un secondo gazebo da parte dei volontari della protezione civile. Abbiamo cercato di fare di tutto affinché non si verificassero problemi».

Sulla scorta della necessità di attivare un drive-in straordinario si erano mossi anche i consiglieri di FaraMerita. «Tra martedì e mercoledì – dichiarano da FaraMerita - ci hanno contattato moltissimi genitori preoccupati per la situazione creatasi. Infatti, circa 250 alunni sono stati messi in quarantena a seguito di contatti con soggetti positivi. Solo il pensiero che centinaia di alunni, soprattutto piccoli avrebbero dovuto recarsi a Rieti, non era ammissibile. Da subito ci siamo messi al lavoro con l’aiuto del consigliere regionale Fabio Refrigeri per centrare un grande risultato per la nostra comunità. Quando c'è un'esigenza importante, come questa, noi ci siamo sempre e continueremo ad esserci ponendoci sempre come punto di riferimento e di soluzioni».

Forano

Operazioni regolari anche a Gavignano dove è stato allestito un drive-in speciale per eseguire i test sui piccoli alunni dell’infanzia di Forano.

