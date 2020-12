Coronavirus, vaccinati 12 medici del distretto Salario Mirtense

RIETI - Sono stati vaccinati questa mattina, 31 dicembre, 12 medici del distretto sanitario 2 Salario Mirtense della Asl di Rieti. Presso la sede Asl di Poggio Mirteto medici di medicina generale e pediatri di base che operano tra Passo Corese, Poggio Mirteto, Montopoli di Sabina e Osteria Nuova sono stati sottoposti al vaccino anti-Covid. La seduta vaccinale si è svolta in due tranche da sei persone alla volta e dopo l’iniezione della dose, come avviene per ogni vaccino, i medici sono stati tenuti in osservazione per circa 20 minuti.

«Non me ne sono neanche accorto – commenta uno dei medici vaccinati, Franco Cipriani (in foto) che opera nella prima frazione di Fara Sabina dove è anche consigliere comunale – Essendo un vaccino nuovo, viene guardato diversamente perché non è mai esistito. A distanza delle prossime 24/48 ore potrebbe insorgere qualche malessere come avviene con tutti i vaccini, ma si sa e non è un problema. Oggi è sicuramente una giornata particolare – continua Cipriani – in cui questo gesto assume un significato preciso contro i negazionismi e gli oscurantismi di questo triste periodo».

Il 5 gennaio, sempre nella Asl di Poggio Mirteto, si terrà un altro V-day aperto agli operatori sanitari e dedicato alla struttura riabilitativa mirtense.

