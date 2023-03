Elezioni alla Camera penale di Rieti, nuovo presidente l'avvocata Gioia Sambuco

RIETI - La Camera penale riparte dall'avvocata Gioia Sambuco, eletta a succedere a Morena Fabi, nominata membro del Consiglio dell’ordine nel febbraio scorso. La neo presidente sarà affiancata nel direttivo dal vice presidente Emanuele Chiarinelli, dal segretario Francesco Inches, dal tesoriere Francesco Tavani e dal consigliere Walter Petresca.

L’elezione di Gioia Sambuco arriva al termine di un lungo percorso che ha visto la neo presidente costantemente in prima linea sui diversi fronti che hanno visto impegnati i penalisti, non ultimo quello sui referendum della giustizia e sulla separazione delle carriere in magistratura, confrontandosi sempre con i colleghi sui temi più importanti riguardanti la professione.

Nelle prossime settimane la rinnovata Camera penale dovrà mettere a punto un programma di iniziative e convegni dedicati soprattutto alle problematiche aperte dalla riforma Cartabia e ai molteplici aspetti legati alla sua applicazione, approfondimenti frenati da due anni di emergenza pandemica che hanno pesato sulla programmazione dell’associazione forense.