Camera Penale di Rieti, l'avvocata Gioia Sambuco confermata alla presidenza. Assegnate le altre cariche

RIETI - Rinnovato questa mattina il direttivo della sezione di Rieti della Camera Penale al termine della riunione del direttivo eletto dagli iscritti la scorsa settimana. All'unanimità è stata confermata alla presidenza l'avvocata Gioia Sambuco, un riconoscimento che premia l'intenso lavoro portato avanti dalla professionista nel corso del precedente mandato, ma durato solo un anno dopo le dimissioni dell'avvocata Morena Fabi diventata membro del Consiglio dell'ordine. La Sambuco avrà come vice la collega Sharon Bonifazi.

Le altre cariche sono state assegnate all'avvocato Francesco Tavani, che già faceva parte del direttivo uscente ed è stato chiamato a ricoprire un nuovo mandato, che sarà il tesoriere, come pure l'avvocato Francesco Inches ricoprirà il ruolo di segretario e l'avvocata Rossella Giamogante quello di consigliera. Intenso il programma che la Camera penale si accinge a elaborare, anche in previsione di un anno che si annuncia ricco di novità in tema di riforme giudiziarie.