Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere

RIETI – Il sogno dell’approdo in serie D per la Valle del Tevere è sempre più vicino e la prima gara di finale playoff di domani potrebbe già regalare certezze alla formazione guidata da Stefano Scaricamazza per raggiungere un risultato storico.I biancoblù affronteranno alle ore 16.30 sul campo Soverini di Minerbio lo Scd Progresso di Castel Maggiore (Bologna) nella gara di andata (ritorno al Comunale di Forano domenica 9 luglio alle 15.30) dopo aver eliminato il Fucecchio grazie alle due vittorie per 1-0 ottenute con i gol del bomber Giuseppe Danieli mentre il Progresso ha avuto la meglio sugli umbri del Lama Calcio pareggiando per 0-0 all’andata e vincendo per 2-1 al ritorno.Gli emiliani, allenati da Davide Marchini, sono arrivati secondi nel girone B del campionato di Eccellenza dell’Emilia Romagna alle spalle dell’Alfonsine conquistando 66 punti derivanti da 18 vittorie, 12 pareggi e 4 sconfitte con 47 gol realizzati e 21 subìti.La Valle del Tevere, che partirà in pullman da Forano domani mattina e rientrerà in serata dopo la partita, dovrà rinunciare per squalifica a Passiatore e sono diffidati Fiorentini e Danieli.«E’ una finale e come tale va affrontata nell’ottica delle due gare andata-ritorno. Sappiamo che gli avversari compongono una squadra tosta e ben messa in campo che, come noi, punterà a cogliere un successo storico. I pronostici a questo punto sono difficili e si dovrà pensare solo a giocare con la massima concentrazione, con impegno incessante dal primo all’ultimo minuto, con la fame di vittoria».: Albertazzi, Bartoli, Di Giulio, Barone, Resta, Lodi, Grazioso, M.Rossi, F.Rossi, Karapici, Fiorini. All. Marchini: Aniello, Paletta, Grizzi, Hrustic, Fiorentini, Bianchi, Giurato, Gomez, Danieli, Macrì, Manga. All. Scaricamazza: Di Loreto di Terni (Ravera di Lodi e Landoni di Milano)