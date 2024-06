Sabato 8 Giugno 2024, 00:10

RIETI - La riqualificazione delle vie del centro storico di Rieti supera il primo giro di boa dell’affidamento dei lavori che, fino almeno al 2025, daranno il via a cantieri aperti a stralci fra le principali strade del centro città.

Dopo la presentazione ufficiale operata a febbraio, il Comune di Rieti ha ora terminato tutte le procedure relative ai bandi di gara per l’affidamento degli interventi di rifacimento che cambieranno totalmente il volto di via Cintia (da piazza Marconi fino all’incrocio con via Sant’Agnese), via Terenzio Varrone, via Sant’Agnese e via Garibaldi (nel tratto dal teatro Flavio Vespasiano a piazza Vittorio Emanuele II, includendo anche largo Cairoli), per un importo totale di due milioni e 850 mila euro finanziati dai fondi Pnrr. A decidere le tempistiche di avvio e svolgimento dei lavori sarà adesso l’interlocuzione che Palazzo di Città dovrà avviare insieme alle singole imprese vincitrici degli appalti di gara.

Gli interventi. Il piano d’interventi cancellerà i parcheggi esistenti da tutte le strade interessate (ad esclusione di diversamente abili e carico-scarico merci), creando canalette per lo smaltimento della pioggia, eliminando i marciapiedi rialzati e sostituendoli con passaggi pedonali a raso più larghi, esteticamente differenziati dalla carreggiata e separati attraverso elementi di decoro urbano. Il raccordo estetico delle nuove vie seguirà quello creato dagli interventi del Plus che coinvolsero le piazze Vittorio Emanuele e Cesare Battisti e la parte alta di via Cintia la quale, all’ingresso da piazza Marconi, sarà dotata di quattro grandi fari di illuminazione e dove la sua pavimentazione cambierà linguaggio rispetto al resto della strada.

La road map. «Entro i prossimi dieci giorni si terrà una riunione operativa insieme sia ai direttori dei lavori di ognuna delle ditte che opereranno in centro che dei vertici del comando di polizia municipale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Claudia Chiarinelli – In particolare, l’incontro servirà a stabilire quale sarà la prima strada interessata dagli interventi. Al momento, dunque, non siamo ancora in grado di indicare se il primo cantiere coinvolgerà l’inizio di via Cintia, piuttosto che la fine di via Varrone o persino via Garibaldi – prosegue l’assessore – Ribadisco tuttavia che gli interventi verranno eseguiti a stralci, così da non ostacolare la viabilità cittadina. E non appena una strada sarà ultimata, allora verrà subito riaperta così da consentire la circolazione».

I tempi. Secondo le clausole imposte dall’utilizzo dei fondi Pnrr, in tutte le vie interessate i lavori dovranno necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2026, ma il cronoprogramma del Comune prevede la possibile conclusione entro un anno dall’inizio degli interventi. Rispetto tuttavia alle prime previsioni (che a febbraio parlavano di inizio luglio), adesso l’avvio dei lavori sembra sfumare più verso estate inoltrata. «La partenza dei cantieri dipenderà in buona parte dalla possibilità da parte delle imprese di disporre, già prima dell’inizio degli interventi, dei materiali necessari alla realizzazione della nuova pavimentazione – prosegue Chiarinelli – Non appena rimossa, la vecchia superficie stradale dovrà infatti subito essere sostituita dalla nuova al fine di agevolare la chiusura del cantiere e l’apertura del successivo: ma ciò potrà avvenire soltanto se, in quel momento, le imprese avranno già a disposizione i nuovi materiali da installare. Si tratterà inoltre di interventi che insisteranno all’esterno e che dovranno quindi fare i conti anche con le condizioni meteo».

‘Dunque, quando prenderanno il via i lavori? «Entro l’estate», conclude l’assessore.