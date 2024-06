Venerdì 7 Giugno 2024, 21:27

Ricette golose e calici esclusivi. Dopo il successo della prima edizione, si rinnova l’appuntamento organizzato da Excellence, Regione Marche e Pio Sodalizio dei Piceni presso il Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro. Location che ospita nuovamente la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio marchigiano, dal titolo “MARCHEting in Rome”. «La mission del progetto - dice Pietro Ciccotti, founder di Excellence - è creare sinergie tra Lazio e Marche promuovendo le eccellenze gastronomiche dei due territori, produttori e chef, senza trascurare l’obiettivo di far conoscere le aziende marchigiane attraverso la degustazione dei prodotti».

E all’appuntamento rispondono in tanti. Accolti da Luca Battaglia, presidente della Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni, da Ciccotti e da Marco Bruschini, direttore generale Atim, ecco Manuela Arcuri, in tailleur pantalone blu, e il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti. Si degustano vini di ottime cantine e piatti d’eccezione. Nel corso delle due giornate, venti tra i migliori chef e gelatieri della Capitale creano percorsi di degustazione utilizzando prodotti del territorio marchigiano e realizzando ricette tipiche della cucina regionale. Ai fornelli si alternano Tommaso De Sanctis che preparata un kebab di coniglio ispirato a Rossini, e Daniele Creti, che brinda con la produttrice Giuliana Campolucci della cantina Benforte. E poi Ciro Cucciniello, Diego Filipponi, Roberto Campitelli, che prepara una crostatina ai grani antichi marchigiani con paté di fegatini e visciole.

E ancora Gennaro D’Angelo e Fundim Gjepali. Tra i gelatieri ecco Christian Monaco, Simone Monaco, Mario Serani, Giorgio Carlo Bianchi, Federico Molinari e Ivano Donato. Gli ospiti degustano anche le ricette realizzate da altri importanti chef come Claudio Francazi e Alice Spognetta, Luca Ronzoni e Ciro Del Pezzo, Alessandro Marata e Fabio Sangiovanni. Ciccotti brinda con la produttrice Anna Maria Rozzi. Mentre Marilena e Marco Rosati versano la loro anisetta da laboratorio farmaceutico a Bruschini. Oggi sarà la volta del seminario organizzato dall’Associazione italiana nutrizionisti in cucina dal titolo “Scienza Alimentare e intelligenza artificiale nel marcheting del futuro”, a cura di Antonio Galatà, presidente dell’associazione.