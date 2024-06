Il terzino Matheus Zanette e il portiere Marco Cingolani verso il Valle del Peschiera

RIETI - Alcuni giocatori in uscita dal Fc Rieti sono accostati alle realtà del territorio. A salutare il club amarantoceleste sono stati anche il terzino Matheus Zanette e il portiere Marco Cingolani.

Zanette, difensore classe ‘97 è, non è stato riconfermato nella rosa a disposizione del tecnico Lorenzo Pezzotti. Il ragazzo di origine brasiliana, in passato ha giocato con la maglia del Cantalice e del Città di Rieti, poi a novembre dello scorso anno, il ritorno in maglia amaranto celeste concluso la vittoria del campionato. Zanette ad oggi è accostato sia al Cantalice dove ritroverebbe tanti amici, sia al Valle del Peschiera che è forse il club più vicino al giocatore.

Vicinissimo al Valle del Peschiera anche il 2004 Marco Cingolani, anche lui in uscita dal Rieti.

Cingolani arriva da due promozioni in Eccellenza consecutive, la prima con la maglia dell’Amatrice dove però aveva trovato poco spazio, la seconda con la maglia del Rieti dove ha trovato più spazio. Il Valle del Peschiera, dopo l’uscita di Colasi, potrebbe vedere in Cingolani il profilo giusto per fare coppia con Natali.

Nel caso non dovesse andare in porto l’idea Vdp le alternative potrebbero essere in Prima o in Seconda categoria. L’idea Narnese, dove molto probabilmente approderà il suo amico Gabriele Tranontano, è lontana ma non esclusa. Ultime alternative in Abruzzo e il Palombara che sta sondando tanti giocatori della provincia.