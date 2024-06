Fc Rieti, c'è la riconferma di Simone Pezzotti. L'attaccante: «Sarà affascinante in Eccellenza»

RIETI - C'è ancora l'amarantoceleste del Fc Rieti nel presente e nel futuro di Simone Pezzotti. L'attaccante reatino, che lo scorso anno ha realizzato 11 gol nonostante un infortunio che lo ha tolto di mezzo per quasi due mesi, farà parte della rosa 2024/25 che la società sta allestendo al neoallentatore Lorenzo Pezzotti.

Le dichiarazioni

Venticinque anni da compiere il prossimo 29 agosto, Pezzotti si dice entusiasta della riconferma e dalle sue parole si evince tutto il desiderio di affrontare una nuova avventura in amarantoceleste, in una categoria sicuramente più impegnativa della Promozione.

«Mi fa piacere essere ancora qui - ammette - perché significa aver fatto bene lo scorso anno. Indossare questa maglia, questi colori, per un reatino come me è sicuramente un onore e un onere, ma è bello e affascinante. Sarà un campionato più impegnativo, ma faremo bene perché c'è competenza sia in società, che nello staff tecnico».