“Supero Mario” Monaco di Monaco torna a vestire la maglia del Fc Rieti. «È bello essere di nuovo qui»

RIETI - Altro colpo di mercato offensivo per il Rieti di Lorenzo Pezzotti, che dopo essersi assicurato Capuano, ha chiuso per la forte punta campana Mario Monaco di Monaco, 36 anni, da diciassette ormai a Rieti, da quando cioè per la prima voltà indossò la maglia amarantoceleste (estate 2007). Un profilo sul quale il club aveva posato gli occhi già l'inverno scorso quando, lasciata l'Amatrice Rieti, si stavano generando i presupposti per tesserarlo nel mercato di riparazione. Non se ne fece nulla, rimandando tutto all'estate e oggi finalmente un 'matrimionio' che sembra soddisfare entrambe le parti.

Il profilo

Nato a Caserta, il 5 gennaio 1988, l'attaccante campano cresce e si forma calcisticamente nelle giovanili del Pescara, prima di approdare proprio a Rieti nell'estate del 2007, sotto la gestione-Palombi vincendo una Coppa Italia d'Eccellenza nella stagione 2011/'12 nella storica finale del Salaria Sport Village.

Dopo Rieti, nel 2013 il trasferimento alla Giada Maccarese e da lì tante altre esperienze: Monterotondo Lupa, Fiano Romano, Vis Artena, Chiusi Trivento e poi di nuovo a Rieti per difendere i colori di BF Sport, Cantalice e Amatrice, dove è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Promozione.

Lo scorso anno ha iniziato la stagione in Eccellenza con l'Amatrice Rieti, poi a dicembre il trasferimento al Valle del Peschiera (Promozione laziale) con Lorenzo Pezzotti allenatore, che ritroverà anche in amarantoceleste.

Le dichiarazioni

«Questa è stata casa mia per ben sei anni in passato - dichiara Monaco di Monaco subito dopo la firma - e tornare a vestire di nuovo questa maglia mi rende felice e orgoglioso, anche perché ormai mi sento reatino a tutti gli effetti. Torno con una consapevolezza diversa e una maturità superiore, contando di dare il mio contributo alla causa e regalare ancora tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Un ringraziamento particolare alla proprietà che crede in me e che spero di ripagare in campo».