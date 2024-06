Il Ramacogi si rifà il look e riapre per la prossima stagione del Cantalice, ecco la nuova tribuna

RIETI - Il Ramacogi ha finalmente cambiato il suo look ed ora ha proprio le sembianze di uno stadio importante, forse il migliore della provincia per condizioni del terreno di gioco e per la nuovissima tribuna che riprende i colori bianco rossi del club.

Il Cantalice non gioca al Ramacogi da una stagione, quella appena trascorsa si è alternato tra Gudini e Green Park. Quella ancora precedente, la stagione 2022/23 le cornacchie avevano devastato il manto erboso e il campo del Cantalice non era stato utilizzato a pieno regime. Adesso però il Cantalice può contare sulla sua struttura e soprattutto sul pubblico del suo paese.

Le tribune, colorate di biancorosse, cambiano la visione del campo, ora incompleto per via della mancanza di linee, panchine, bandierine dei corner e porte.

La tribuna ha una capienza di 120 posti ed è addirittura coperta, insomma un cambio di stile davvero importante per il Ramacogi e per il suo club.

Le parole del presidente Franco Panfilo

«Finalmente sono completati i lavori, la tribuna è veramente molto bella, dà un’altra dimensione a tutta la struttura. Stiamo cercando di sistemare al meglio il manto erboso per affrontare tutta la prossima stagione nel nostro campo. Finalmente torniamo a casa, sarà bello vedere una partita con questa tribuna e speriamo di dire lo stesso per il terreno di gioco».