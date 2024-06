Fc Rieti, Emanuele Nobile altro riconfermato: «Dopo due anni in Promozione, finalmente l'Eccellenza»

RIETI - Altra conferma in casa Fc Rieti: l'esterno basso Emanuele Nobile continuerà il suo percorso calcistico in maglia amarantoceleste, dopo la brillante stagione sfoderata in Promozione, culminata con la vittoria del campionato. Il 2003 reatino rappresenta uno dei punti fermi dello scacchiere tattico di Lorenzo Pezzotti, il quale in simbiosi con la società - in particolar modo col ds Emanuele Caltabiano - sta cercando di costruire una rosa che disponga, specialmente sugli esterni, di coppie di giocatori intercambiabili, in grado di sostenere complessivamente, una stagione che si preannuncia interessante.

Il comunicato

Ad annunciare la riconferma di Nobile, la nota del club amarantoceleste: MaIl Fc Rieti - recita il comunicato - è lieto di annunciare la riconferma del calciatore Emanuele Nobile anche per la stagione agonistica 2024//'25. «È motivo di orgoglio personale poter dare ancora il mio contributo per questa società, che ringrazio per la stima e la fiducia che ripone in me. Dopo due campionati di Promozione vinti, finalmente posso confrontarmi in una categoria superiore e questo già di per sé è stimolante.